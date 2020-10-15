شكرا لقرائتكم خبر عن سيمنس: نستهدف تدريب 6 آلاف شخص خلال الـ 5 سنوات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كريم أمين، الرئيس التنفيذى لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة، أن شركة سيمنس الألمانية تستهدف تدريب 6 آلاف شخص خلال الـ 5 سنوات القادمة من خلال مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية، لافتا إلى أن هذا المركز تم إنشاؤه بأحدث وسائل التكنولوجيا لاتى يوجد مثل فى الشرق الاوسط و المنطقة بالكامل.

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وأوضح أمين خلال افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، أن مركز سيمنس لخدمات الطاقة هو مركز مفتوح يشمل تدري طلاب الجامعات و و العاملين بالمصانع كثيفة الاستهلاك و محطات توليد الكهرباء و الشركات العاملة فى مجال الطاقة و غيرها و يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية من خلال الموقع الاليكترونى لسيمنس التى سيتم الاعلان عنها بشكل دورى.

كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة افتتح صباح اليوم، مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بحضور سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وجو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، ورئيس المجلس الإشرافى لسيمنس للطاقة وكريم أمين الرئيس التنفيذى لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة، وعدد من قيادات وزارة الكهرباء.