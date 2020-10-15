شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإصابة 8 فى حادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق دكرنس المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون فى حادث تصادم بين سيارة تريلا وسيارة ميكروباص ، أمام قرية كفر القباب الصغرى التابعة لمركز دكرنس، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق دكرنس المنصورة، ووقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز ، وهرعت سيارات الإسعاف الى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ( تريلا) وسيارة ميكروباص تعمل خط دكرنس المنصورة ، وكانت تقل عدد من الركاب فى اتجاهها إلى مدينة المنصورة.

أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين ، وقامت الإسعاف بنقل 5 مصابين إلى مستشفى الطوارئ ، وثلاثة إلى مستشفى دكرنس العام، ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دكرس، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارة التريلات و الميكروباص، لحين صدور قرار النيابة العامة.