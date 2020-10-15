هيئة المستشفيات التعليمية تدشن رابع مراكزها لزراعة الأعضاء البشرية

وأفاد محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأن مستشفى دمنهور التعليمي تخدم قطاع عريض من سكان محافظات البحيرة وكفر الشيخ وهذه الخدمة المميزة ستساعد على تخفيف الآلام عن كاهل الآلاف من مرضى الكلى والكبد وهذا هو الهدف الأسمى الذى نسعى إليه جميعا.

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وأضاف أن الهيئة تطبق أعلى معايير السلامة والجودة داخل مراكز زراعة الأعضاء البشرية التابعة لها ولا يتم قبول الأعضاء المتبرع بها إلا من أقارب المرضى فقط.