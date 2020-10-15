شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة بحلول 2035 لـ60% بدلا من 42% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تدرس تعديل استراتجية الطاقة من خلال رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية لتصل إلى 60% طاقة متجددة بدلا من 42% بحلول 2035، موكداً أنه سيتم عرض هذه الدراسة على المجلس الأعلى للطاقة لأخذ موافقة، وأضاف شاكر، خلال افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة أنه جارى التعاون مع شركة سيمنس لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 500 ميجا وات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يتم الوصول لاتفاق لبدء تنفيذ المحطة قبل نهاية العام الجارى.

وأوضح شاكر أن مركز سيمنس لخدمات الطاقة يعد شراكة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سيمنس الألمانية لخدمة كافة المعدات وسيتم نقل هذا الخبرات لدول الجوار للاستفادة من هذه الخبرات.

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وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة افتتح صباح اليوم، مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بحضور سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وجو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، ورئيس المجلس الإشرافى لسيمنس للطاقة وكريم أمين الرئيس التنفيذى لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة، وعدد من قيادات وزارة الكهرباء.