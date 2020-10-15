شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لأبناء الشهداء من خريجى الشرطة: يؤلمنا غياب أبائكم.. وعزائنا تضحيتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى الطلاب الخريجين من أكاديمية الشرطة من أبناء الشهداء قائلا: "أتقدم لكم بالتهنئة، صحيح هما مش موجودين معاكو دولقتى، لكن أنا بقولكم وبأكد لكم، أن كل مصرى موجود هنا وحتى بيسمعنا دلوقتى، أعتبره الاب أو الأخ لأنهم فعلا ينظروا إليكم بهذه المنزلة وبهذه المكانة.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى رسالته لأبناء الشهداء، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة،: "صحيح يؤلمكم ويؤلمنا غيابهم واستشهادهم فى سبيل مصر، مؤكدًا " العزاء أنهم قدموا من أجل أن 100 مليون مصرى يعيشوا، 100 مليون ده تمن كبير أوى، مبروك".
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