بعد غلق باب التسجيل.. بيان جديد من القوى العاملة بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، انتهاء تسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على ال500 جنيه "المرحلة الرابعة"، اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 12 ظهراً، وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 6 ملايين و22 ألف عامل وذلك على مدى 6 أيام.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أية تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

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وأشار سعفان، إلى أنه سيتم على الفور تدقيق بيانات الذين قاموا بتحديثها وذلك عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وقال الوزير، إن الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على الـ 3 دفعات الأولى بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المراحل الثالثة الأولى من المنحة الرئاسة أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف الثلاث الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.