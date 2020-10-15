"اللهم ارحم عبدك الفقير إلى فضلك".. الحبيب الجفري ينعى محمود ياسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نعى الداعية الإسلامي الحبيب بن علي الجفري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة طابة للأبحاث، الفنان محمود ياسين الذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز الـ ٧٩ عاما.
وقال الجفري في تدوينة له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الخميس،" اللهم ارحم عبدك الفقير إلى فضلك محمود ياسين، وأغفر له، وأعفُ عنه، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأخلفه في أهله وولده بخلف صالح، ولأسرته الكريمة وأحبته خالص العزاء".
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