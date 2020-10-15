اليوم.. مطار القاهرة: سفر ووصول 203 رحلات لنقل 27 ألف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، وصول 98 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 14 ألف راكب، كما يغادر المطار 105 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 13 ألف راكب.
وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 مغادرة ووصول حوالي 27 ألف راكب من جنسيات مختلفة على متن 203 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.
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