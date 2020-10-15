محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن خمسة أشخاص.
وأوضحت القرارات أن إسقاط الجنسية المصرية عن الأشخاص الخمسة يأتي نظراً لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المصرية المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر لتجنسهم بالإسرائيلية دون إذن.. إسقاط الجنيسة المصرية عن 5 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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