"السويفي والصغير".. ننشر السجل الجنائي للمتهمين في واقعة سحل فتاة المعادي حتى الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عقب إجراء الكشف الجنائي على المتهمين في واقعة سحل فتاة المعادي بتورطهم في قضايا متنوعة.

وأوضح الكشف الجنائي بأن أحد المتهمين يدعى "وليد السويفي"، 34 سنة، سائق،مقيم إسطبل عنتر بمصر القديمة والسابق ضبطه واتهامه في عدة قضايا وهى "القضية رقم 19768 لسنة 2009م مصر القديمة مخدرات؛ والقضية رقم 7469 لسنة 2008م الدقي مخدرات.

كما أوضح الفحص الجنائي للمتهم الثاني والذي يدعى "محمد أسامة محمد جلال" وشهرته محمد الصغير، 37 سنة، فرد أمن ومقيم شارع الملكة كفر طهرمس بولاق الدكرور، وسبق اتهامه في عدة قضايا وهي القضية رقم 989 لسنة 2016م العبور مخدرات والقضية رقم 9305 لسنة 2015م الهرم مخدرات والقضية رقم 835 لسنة 2010م بولاق الدكرور سلاح بدون ترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين بسرقة وسحل فتاة حتى الموت في منطقة المعادي بالقاهرة أمس الأربعاء.

وكشف مصدر أمني أن المتهمين بسرقة وسحل فتاة حتى الموت في منطقة المعادي مسجلان خطرًا، ومن أصحاب السوابق وأقارب، وأحدهما من منطقة مصر القديمة، والثاني من منطقة بولاق الدكرور، واتفقا فيما بينهما على تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام سيارة مطموسة اللوحات المعدنية.

وأضاف المصدر أن أحد المتهمين يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والآخر يخطف الحقيبة من المجني عليها، وأنه في يوم الحادث زاول المتهمان نشاطهما الإجرامى، واقتربا من الفتاة وانتزعا منها الحقيبة بالخطف، إلا أنها تشبثت، ومع سير الميكروباص بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق، مما أدى إلى سقوطها وحدوث نزيف أسفر عن وفاتها.

وأشار المصدر إلى أنه عقب تحديد مكان المتهمين، تمت مداهمة مكان اختبائهما وضبطهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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البداية كانت بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من أهالي شارع 9 بالعثور على جثة فتاة في العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكشف تفريغ الكاميرات ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية؛ لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

وأعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في وفاة فتاة المعادي "مريم" البالغة من العمر 24 عاما، وقالت في بيانها، إنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي.

وقال شاهد عيان، إنه شاهد سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة، ومن ثَمَّ وفاتها.

وذكر شاهد عيان آخر، أنه رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت «النيابة العامة» على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما.

وقال إن أحد مستقلي الميكروباص انتزع حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة، فاختل توازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة.

وأضاف أن الفتاة التي كانت بصحبة المجني ابتعدت خوفًا أثناء وقوع الحادث.

وأتم حديثه: "مكثت المجني عليها قرابة نصف الساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة".