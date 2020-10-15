ضبط شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل مسكنهما في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخصين لقيامهما بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص ونجله، لقيامهما بأعمال حفر داخل منزلهما بدائرة المركز للتنقيب عن الآثار.

وبالمعاينة تبين وجود حفرة بإحدى الغرف بعمق حوالى 8 أمتار وقطر 2 متر، كما تم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وهى عبارة عن (موتور رفع مياه - 2 فأس - 2 كوريك - 4 غلق - 2 بكرة - أزمه - حبل - سلم).

وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.