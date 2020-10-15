الشهادة بـ 6 آلاف جنيه.. ضبط مركز تعليمي وهمي يمنح شهادات مزورة في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، مركز تعليم وهمى واستغلاله في ممارسة أعمال النصب والاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات العليا تديره فتاتين بالإسماعيلية.

تلقت مباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء بلاغا بقيام (فتاتين، مقيمتان بمحافظة الإسماعيلية)..بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، واتخاذه وكرا لممارسة نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية عليا وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج.

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وقامتا بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنتا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصلتا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 5000 إلى 6000 جنيه للشهادة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبط المتهمتان وعثر على (كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة، معدة للتزوير"والاستمارات وشهادات التقدير المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها- دفاتر إيصال أمانة ومجموعة من إيصالات إيداع بأسماء مختلفة تُفيد إيداع مبالغ مالية بحساب الأكاديمية- كمية من الأوراق البيضاء المستخدمة في طباعة الشهادات- كمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية- كمية من الميداليات تحمل شعار الأكاديمية –3 أجهزة كمبيوتر ماركة تبين أنهم محملين بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية).

وبمواجهة المتهمتان أقرتا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.