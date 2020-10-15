في يوم واحد.. تنفيذ 53 ألف حكم قضائي وضبط 100 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 64 قطعة سلاح ناري، 100 قضية مخدرات وتنفيذ 53317 حكم قضائي متنوع.

وضبطت الحملات 11 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، (137) دراجة نارية مخالفة، (17973) مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص (38) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.