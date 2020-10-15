ضبط 5 قضايا أموال عامة بلغت تعاملاتها 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا (تهريب جمركي – تحويلات مرورية غير مشروعة - نصب سفريات)، مُتهم فيها 6 أشخاص، وضبط فيها مستندياً ما يقارب (3,5 مليون جنيه – 50 ألف دولار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.