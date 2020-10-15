إحباط ترويج 50 طربة لمخدر الحشيش في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالي –هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامي، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمسكنه. وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.

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