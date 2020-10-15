وزير الداخلية: الأمن الإنساني قضية حياة ونضحي بالغالي والنفيس من أجل المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعبر مسيرة العمل الوطني بمرحلة دقيقة وجهاز الشرطة في قلب ملحمة الوطن تلاحم مع الاهداف الوطنية وتزود بالغالي والنفيس لصالح أمن الوطن والمواطن. وأضاف وزير الداخلية في كلمته خلال احتفال تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة: استعاب دروس الماضي ورصد آفاق المستقبل دورنا ولا يمكن تجاهل أجهزة الامن ما يحدث من حولها في البلاد والمحيط الإقليمي، حيث يتم إعادة صياغة الخطط الأمنية وفقا لما فيه صالح البلاد.

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