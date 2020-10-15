محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر خلال يومىين، آليات الاستراتيجية الأمنية في هذا المجال وجاءت توصيات المؤتمر: حشد جهود المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لنشر فكر التصدي لكافة صور العنف ومواجهة كافة الخلافات والنزاعات من خلال القانون والعمل على الحد من جرائم الثأر.
ومواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الابتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تُسهم في النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التي تواجهها أجهزة المكافحة.
كانت هذه تفاصيل خبر التقنيات الحديثة والحد من الثأر.. أبرز توصيات مؤتمر رؤساء أقسام مكافحة الأسلحة بوزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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