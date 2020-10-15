التقنيات الحديثة والحد من الثأر.. أبرز توصيات مؤتمر رؤساء أقسام مكافحة الأسلحة بوزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر الثالث لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر خلال يومىين، آليات الاستراتيجية الأمنية في هذا المجال وجاءت توصيات المؤتمر: حشد جهود المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية لنشر فكر التصدي لكافة صور العنف ومواجهة كافة الخلافات والنزاعات من خلال القانون والعمل على الحد من جرائم الثأر.

ومواصلة متابعة أحدث ما توصلت إليه الابتكارات العلمية من أجهزة وتقنيات حديثة تُسهم في النهوض بآليات المكافحة على نحو يواكب المستجدات التي تواجهها أجهزة المكافحة.