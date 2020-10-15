لسوء حالته الصحية.. الحماية المدنية تساعد في نقل مريض لمستشفى بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استجابت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لـ التماس قدمه أحد المواطنين "مريض وملازم للفراش"، بالمساعدة لنقله لأحد المستشفيات لصعوبة قدرته على الحركة نظراً لسوء حالته الصحية، حيث يعاني من زيادة فى الوزن.

وتم الدفع على الفور بقوات إدارة لحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة والتوجه لمحل إقامته، حيث تم تقديم كافة سُبل المساعدة ونقله لمستشفى القصر العينى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.