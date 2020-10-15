شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن شهداء الشرطة: «عزائنا إنهم كانوا بيدافعوا عن 100 مليون مصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لكل شهداء الشرطة والجيش الذين ضحوا بحياتهم من اجل الوطن.

وقال السيسي، في كلمته المختصرة في حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة: «مش هيفوتني باسمي واسم كل المصريين اتقدم ليكم بالتهئنة، وصحيح الشهداء مش موجودين معاكم دلوقتي، بس بأكّد لكم إن كل مصري موجود هنا وبيسمعنا اعتبروهم الأب والأخ لك، لأنّهم ينظرون لكم بهذه المنزلة والمكانة«.

وأكمل السيسي: «صحيح يؤمنا ويؤلكم غيابنا واستشهداهم في سيبل مصر، ولكن عزائنا انهم كانوا بيدفعوا عننا وعن 100 مليون مصري، لهم كل التقدير والاعنزاز لما قدموه»، ختم قائلاً: «بهنئيكم ابنائنا الخريجين، وابنائنا الطلبة الف مبروك واتمني لكم كل التوفيق».