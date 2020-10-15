شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أحد شهداء الكلية الحربية: «استشهاده سرق فرحتي وحياتي وقفت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت والدة الشهيد ملازم أول قوات مسلحة محمد كريم أحمد ضيف، إنها لم تتردد من دخول نجلها الثاني أكاديمية الشرطة كنجلها الشهيد.

وقالت في كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة: «كنت بحلم بيوم فرحه، فجأة اتسرقت فرحتي بخبر استشهاده، حسيت ان حياتي وقفت.. الشهيد كان كل حياتي، وكان أول فرحتي، وكان اكبر ولادي، كان حبيبي وعمري».

وتابعت: «مصر محفوظة بأمر ربنا وهتبقي عظيمة وقوية طول مافيها رجالة زيكم، وهنفضل دايماً في خير وأمن وآمان، طول ما احنا شعب وشرطة وجيش ايد واحدة في رباط ليوم الدين..تحيا مصر».