شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يشكون ارتفاع أسعار التقنين بالإسماعيلية: «مش معانا فلوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مواطنون بالإسماعيلية، وزير التنمية المحلية، بتدخل عاجل لدى المحافظ، لإعادة النظر في أسعار التقنين الخاصة بمنازلهم التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة، وإعادة تسعيرها بما يناسب ظروفهم الاجتماعية وتاريخ إقامتهم، مؤكدين عجزهم عن السداد.

وقال وليد أبوزيد بمركز فايد، إن سعر المتر تجاوز في منزله أكثر من ألف جنيه، وهو يعيش فيه منذ نصف قرن وأسرته، متسائلا كيف ادفع أكثر من ربع مليون جنيه في منزل أعيش فيه أنا وأسرتى ولا أملك سوى مرتبي.

وأضاف، تقدمت بتظلمات لتخفيض الأسعار دون جدوى، والآن يطالبوننا بالدفع أو الإزالة لمنازلنا.

فيما أكد هاني التمساح أحد المواطنيين قائلا: «مش معانا فلوس ندفع علشان نقعد في بيوتنا اللي عايشين فيها من سنين واتولدنا فيها نص مليون ومليون جنيه نعمل إيه؟ نناشد الرئيس السيسي بإنقاذنا».

وأوضح هانى التمساح، إنه تقدم بتظلم ولم يرد عليه أحد، ومطلوب منه نصف مليون جنيه، مناشدًا المسؤولين ووزير التنمية المحلية بزيارته على الطبيعه ليرى منزله وعدم استطاعته الدفع، مؤكدا تحديد سعر عادل لمنزله وأنه على استعداد للدفع.

من ناحيته اعترف مسؤول بمركز فايد بارتفاع أسعار التقنين، مؤكدا أن الأسعار وضعتها لجنة برئاسة اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية السابق، وتصل في فايد في نطاق المدينة ألف جنيه للمتر، وهي لا تناسب ظروف المواطنيين، مؤكدا ضرورة تدخل الحكومة كما فعلت في المصالحات، مؤكدا على أن أهالي القرى يعانون ارتفاع الأسعار، واقترح أن يتم تحديد سعر موحد خمسين جنيه للمتر في القرى كما قرر الرئيس في مشكل مصالحات البناء

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