«المجلس القومي» يهنئ ذوي الإعاقة البصرية باليوم العالمي لـ«العصاء البيضاء»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لجموع الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لـ«العصا البيضاء»، والذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام .
وتعد «العصا البيضاء» من أبرز الأدوات المساعدة على التحرك والتنقل وإدراك المكان، التي يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن «اليوم العالمي للعصا البيضاء يهدف إلى التأكيد على أهمية دعم هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على أخر التطورات في مجال المعينات البصرية من أجهزة وإصدارات، إلى جانب تحقيق الاستفادة من مهارات وقدرات هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة، والعمل على دمجهم في المجتمع، فضلاً عن إتاحة مزيد من الخدمات والتيسيرات التي تدعم تحركهم ومزاولتهم لحياتهم اليومية»، مؤكداً ضرورة «تضافر الجهود بين المجتمع والدولة لتحقيق ذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لعام ٢٠١٨».
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