شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور دمنهور للاطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم مدينة دمنهور، والتقى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي. واطمأن البابا على صحة مطران البحيرة بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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