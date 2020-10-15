شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يترأس اجتماعًا افتراضيًا للوقوف على استعدادات الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعًأ موسعًا الخميس، عبر تطبيق Teams؛ للوقوف على أخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ووضع خطة لحضور الطلاب بالمعاهد وفقًا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وبمشاركة مديري المراحل، ومديري الإدارات التعليمية، وبعض مديري إدارات المنطقة، وشيوخ المعاهد.

شارك في الاجتماع، الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي.

وأكد مدير المنطقة، خلال الاجتماع، على تطهير وتعقيم المعاهد يوميًا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، وسرعة تنفيذ حركة الندب الكلي والجزئي، والتنبيه على التزام جميع العاملين بالمعاهد والطلاب بالإجراءات الاحترازية.