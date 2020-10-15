شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: خطة احترازية متكاملة للتعامل داخل الحرم الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أعدت خطة إجرائية احترازية متكاملة للتعامل داخل الحرم الجامعي يلتزم الطالب بتنفيذها من بداية دخوله بالبوابات الرئيسية، وحتى مغادرته الحرم الجامعي وكذلك بالمدن الجامعية، وخلال التعامل مع العاملين بالمكاتب الإدارية، والتحرك في ضوء هذه الخطة الوقائية والاحترازية في التعامل الأمثل لمواجهة الأزمات في حالة ظهور أي بؤر فيروسية ومحاصرتها.

ولفت الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب قامت بتنفيذ عدة مبادرات منها ومبادرة «احمي نفسك.. احمي وطنك»، للتوعية ضد مخاطر انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

كما تقدم جامعة المنيا لطلابها هذا العام «تطبيق جامعة المنيا» للهواتف الذكية يتيح تقديم خدمة جامعية مُتميزة تدعم التواصل بين أبناء الجامعة، والتقارب مع المجتمع الخارجي، حيث يهدف إنشاء التطبيق إلى تقديم جميع المعلومات والخدمات للطالب.