شكرا لقرائتكم خبر عن ١٣مخالفة بمستودعات بترول في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت اللجنة المشكلة للتفتيش على المنشآت الحيوية بالمنيا، جهودها للتأكد من استعداداتها للأزمات. وقال الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مدينة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا باستمرار أعمال اللجنة المشكلة برقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٠م ، والمرور على الأماكن الحيوية ومخازن ومحطات البترول، للتأكد من معايير السلامة والأمان، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.. تم رصد ١٣ مخالفة متنوعة ما بين عدم وجود اشتراطات أمن الحريق، وعدم توافر اشتراطات السلامة المهنية وبعض المخالفات الخاصة بالبيئة. يأتي ذلك بالتعاون مع الدفاع المدنى والتموين والسلامة المهنية والبيئة والأمن الصناعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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