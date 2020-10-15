شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «المهن الطبية»: بدء إجراءات إنشاء جامعة للدراسات العليا لأعضاء الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسين عبدالهادي، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، عن موافقة مجلس الاتحاد، خلال اجتماعه الأخير، على مقترحه الخاص بإنشاء جامعة للدراسات العليا.

وقال عبدالهادي، إن جامعة الدراسات العليا ستكون الأولى من نوعها لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، لتخصيصها في الدراسات العليا فقط لأعضاء المهن الطبية، وحل مشكلة الدراسات العليا التي يواجهها أعضاء النقابات الأربعة «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين».

وأضاف: «والهدف من إنشائها هو تسهيل التعليم الطبي المستمر، والدراسات العليا، وإعطاء شهادات اكلينيكة في المقام الأول للأعضاء، وسد العجز في وجود شهادات اكلينيكة في السوق المصري، وتأهيل الأطباء لمواجهة سوق العمل، ومن المقرر أن يتم البدء في إجراء دراسة الجدوى للمشروع، والتي طبقا لنتائجها سيتم تحديد مقر إنشائها سواء باستغلال أرض الاتحاد الموجودة في الإسماعيلية، أو شراء أرض جديدة، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة».

وتابع: «ويتبع ذلك التواصل مع وزارة التعليم العالي لتسجيل الجامعة، وتسجيل برامجها بلجان القطاعات المختلفة بالوزارة، بجانب عمل بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة، أو جامعات خارجية لإتاحة أفضل البرامج التعليمية لأعضاء الاتحاد».