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شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد بمدرسة جيرار في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دشن الأنبا باخوم النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، يرافقه القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الإسكنردية للأقباط الكاثوليك، ولفيف من الكهنة، المجلس الرعوي بالإسكندرية، مساء أمس، كما تم تعيين أمين عام للمجلس ونائب الأمين العام، وأمين السر.
وناقش الحضور في أول اجتماع له عقب تأسيسه، العديد من الأمور الخاصة بالكنيسة على رأسها الدعوات، الأسرة، الشباب، مدارس الأحد.
وأكد الأنبا باخوم على ضرورة تثبيت الهوية القبطية الكاثوليكية من خلال بث أعضاء جدد في كل المؤسسات الخاصة بالكنيسة وأيضًا من خلال مواصلة تطوير المناهج الكاثوليكية.
وفي سياق متصل أعلن النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بدء العام الدراسي الجديد بمدرسة جيرار بالإسكندرية، والتي تعد من أعرق مدارس اللغات، حيث تضرب جذورها في أراضي الإسكندرية منذ ما يزيد عن قرن من الزمان.
يأتي افتتاح الدراسة للعام الجديد بها هذا العام 2020 بعد نقل ملكية المدرسة من الراهبات إلى الكنيسة الكاثوليكية.
شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس مدير المدرسة والأمين العام للمدارس الكاثوليكية في مصر، والكادر التعليمي.
ورحب «باخوم» بالحاضرين وهنأهم بانضمام مِلكية المدرسة للأقباط الكاثوليك، وبدأ كلمته بالشكر والامتنان للرب على مرور تحديات الفترة السابقة بسلام، كما أكد على ضرورة وجود «علاقة حية» مع الطالبات، ومع الكنيسة، ومع أنفسهم واختتم بالشكر لكل فرد في عائلة جيرار.
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