شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «سيمنس» عن افتتاح أكاديمية مصرية ألمانية للتدريب التقني: «نفذنا الوعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جو كايسر- الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس أن افتتاح الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني والمهني يأتي تتويجا لوعد قطعته الشركة منذ سنوات عند التعاقد على انشاء محطات توليد الكهرباء ببناء مستقبل جديد، مؤكدا ان بناء كوادر تمتلك خبرات وإمكانيات ضرورة يحرص عليها الجميع.

وأضاف كايسر خلال حفل افتتاح الأكاديمية إن مشروع محطات مصر العملاقة الذي تم تنفيذه من خلال الشراكة الوثيقة مع مصر يُعد نموذجا يحتذى للعديد من بلدان العالم

وأكد كريم أمين الرئيس التنفيذي لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة انه تم إنشاء منظومة متكاملة وتدريب للشباب الكوادر القادرة في المستقبل لادارة وصيانة محطات الكهرباء في مصر والإقليم، حيث بدأت الفكرة في خلال مؤتمر شرم الشيخ حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع جون كايسر رئيس شركة سيمنس واتفقوا على بناء محطات لتوليد الكهرباء مع بناء عناصر بشرية قادرة على بناء مستقبل أفضل.

وقال كريم انه تم توقيع الاتفاقية تفاهم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة خدمات صيانة التابعة لوزارة البترول لضمان