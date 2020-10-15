شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يشيد بدور الجمعيات الأهلية في تطهير وتعقيم المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، بدور الجمعيات الأهلية فى المشاركة الفعالة فى تطهير وتعقيم المدارس، مؤكداً بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل مدرسة، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين هيئات التدريس.

ووجه رئيس مدينة القصير مدير الإدارة التعليمية باتخاذ كافة التدابير اللازمة واستكمال جميع المتطلبات الخاصة بكل مدرسة، وذلك فى ضوء القرارات الوزارية، كما شدد على سرعة الانتهاء من تنظيم فصول رياض الأطفال ونظافتها بشكل مستمر.

فى السياق ذاته، قام فريق المتطوعين بجمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع القصير، اليوم الأربعاء، بتطهير وتعقيم الفصول والطرقات بمدارس الشهيد أحمد على الابتدائية و العوينة الجديدة الابتدائية المشتركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن أعمال التطهير جارية بصفة مستمرة للحد من انتشار الفيروس المستجد، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بالعديد من الأنشطة على مدار العام.

كان رئيس مدينة القصير قام بتشكيل لجنة ضمت ممثلين من الإدارة التعليمية وهندسة الكهرباء ومكتب الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقسم النظافة وقسم المتابعة الميدانية للمتابعة والمراجعة البيئية بالمدارس والمعاهد الازهرية تحت اشراف قسم البيئة بالوحدة المحلية، للتأكيد على تأمين لوحات الكهرباء والالتزام بالاجراءات الاحترازية والنظافة العامة ونظافة الخزانات ودورات المياه.

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