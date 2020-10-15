شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي المنتزة يرصد المشكلات التي يعاني منها قاطني الظهير الريفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام مدير إدارة التنمية الريفية بحى المنتزه ثان يرافقه فريق العمل بالإدارة ، بجولة تفقدية تفقد خلالها عزب الكومبانية وحوض 13 ومجنص والعزبة الجديدة ، لمتابعة البنية التحتية بالظهير الريفي ورصد المشكلات التي يعاني منها قاطني تلك العزب .
يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لرصد المشكلات التي يعاني منها قاطني الظهير الريفي بنطاق المحافظة ، وتحت إشراف اللواء أشرف بهجت ، رئيس حي ثان المنتزة.
تم استهلال الجولة بلقاء عدد من الأهالي الذين أفادوا بوفرة المياه و عدم وجود مشكلات في مرفق الإضاءة العامة ، وأن عملية رفع القمامة والمخلفات تتم بشكل دوري ، بعزبة حوض 13 ، و لا سيما بمحيط مدرسة د. حسن بغدادي .
وتزامنت الجولة مع رفع القمامة من العزبة الجديدة ، بواسطة سيارات و معدات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية ، ولكن اجتمع الأهالي على طلب خاص بتوفير صناديق لجمع المخلفات ، و تم كتابة تقرير مفصل عن الوضع بالكامل ، وجاري عرضه على جهة الاختصاص ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين .
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