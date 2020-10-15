شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ خريجى كلية الشرطة.. ويقدم العزاء لأسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، باسمه وباسم الشعب المصرى بالتهنئة لرجال الشرطة.

وأضاف فى كلمته، بحفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة:" احنا كلنا بنحبكم وبننظر اليكم بهذه المكانة، بيؤلمنا استشهاد أبطال مصر، وعزاءنا انهم استشهدوا علشان 100 مليون".

كما رحب السيسى بأسر الخريجين المتواجدين بالحفل، وتهيئتهم للدفاع عن مصر، معربا عن اعتزازه بما يقدمه رجال الشرطة للدفاع عن الوطن.