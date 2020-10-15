شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يكرم أوائل كلية الشرطة دفعة 2020 بأنواط الامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل كلية الشرطة دفعة 2020، حيث قلدهم الرئيس أنواط الامتياز من الطبقة الثانية.

وشهدت أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدداً من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجيين.

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وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.