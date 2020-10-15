شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو الشرطة يجرون مراسم تسلم القيادة أمام الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خريجو كلية الشرطة مراسم تسليم وتسلم القيادة، حيث سلم طلاب الفرقة الرابعة "الخريجين" القيادة لطلاب الفرقة الثالثة الذين سيتم تصعيدهم للرابعة.

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وشهدت أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدداً من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجيين.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.