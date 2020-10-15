شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان فتاة المعادى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل جثمان مريم محمد فتاة المعادى التى تم قتلها على يد متهمين يستقلان سيارة ميكروباص بالمعادى إلى مسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربها وأصدقائها، لأداء صلاة الجنازة عليها، وتشييع الجثمان إلى مثواه الاخير حيث يتم دفنها بمقابر الأسرة فى بلبيس بالشرقية.

يذكر أن الفيديوهات والصور التى انفردت ”الخليج 365” والتى خصصتها بها مصادر أمنية، كشفت تفاصيل قبض رجال مباحث القاهرة، من تحديد هوية المتهمين الثلاثة المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى، بعد فشلهم فى التحرش بها، وسرقة حقيبتها، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.