شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السجل الجنائى لـ"السويفى" و"الصغير" قاتلى فتاة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر السجل الجنائى للمتهمين بواقعة مقتل فتاة المعادى، تكوينهما لتشكيل عصابى تخصص فى السرقات ولديهم سجل جنائى يظهر اتهامهم فى العديد من القضايا السابقة من السرقات والمخدرات.

وكانت مصادر أمنية خصت ”الخليج 365” بتفاصيل الواقعة وفيديوهات وصور حصرية، أظهرت أن سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام ب د / 5922، ملك المدعو محمد عبد العزيز محمد أمين، وشهرته حماصة، مواليد 1969، سائق ومقيم بمنطقة مصر القديمة، والسابق ضبطه واتهامه فى عدد 6 اتهامات أخرهم القضية رقم 9865 لسنة 2012م قصر النيل سرقة، حيث امكن التوصل أنه يقوم بإيجار السيارة لسائقين من بينهم سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام، يدعى وليد عبد الرحمن فكرى عبد الرحمن وشهرته وليد السويفى، مواليد 1986، سائق ومقيم أسطبل عنتر بمصر القديمة، والسابق ضبطه واتهامه فى عدة قضايا، وهى القضية رقم 19768 لسنة 2009م مصر القديمة مخدرات، والقضية رقم 7469 لسنة 2008م الدقى مخدرات.

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وأضافت التحريات قيام المتهم السابق بارتكابه الواقعة بمشاركة نجل خالته الذى يدعى محمد اسامه محمد جلال، وشهرته محمد الصغير مواليد 1987، ويعمل فرد امن ومقيم شارع الملكة – كفر طهرمس – بولاق الدكرور، والسابق اتهامه فى عدة قضايا، وهى القضيه رقم 989 لسنة 2016م العبور مخدرات، والقضية رقم 9305 لسنة 2015م الهرم مخدرات، والقضية رقم 835 لسنة 2010م بولاق الدكرور سلاح بدون ترخيص.

وتم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب خطف الحقيبة باستخدام السيارة المضبوطة ومن بينها الواقعة محل ضبطهما، حيث قررا حال سيرهما بمكان الواقعة شاهدا المجنى عليها وبحوزتها الحقيبة، فاقتربا منها حيث كان يقود السيارة الأول وقام الثانى بخطف الحقيبة من المجنى عليها والتى قامت بالإمساك بها، حيث اصطدمت بالسيارة اثناء ذلك وسقطت ارضا وسحبت لمسافة مع السيارة اثناء فرارهما.

وأضافا المتهمان بقيامهما بأخذ متعلقات المجنى عليها من أدوات المكياج، واحتفاظ الأول بها بمسكنه وتخلصهم من الحقيبة بإلقائها بأحد الأماكن، وبإرشادهما تم ضبط متعلقات المجنى عليها، وجارى مناقشة المتهمين عن وقائع أخرى ارتكبوها بذات الأسلوب وجارى اتخاذ الازم قانونا والعرض على النيابة العامة.