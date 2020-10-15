شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيمنس الألمانية: اليوم نبدأ أولى صفحات التعاون المستقبلى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جو كايسر، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، ورئيس المجلس الإشرافى لسيمنس للطاقة، أن هذا اليوم يمثل اليوم الأول لسنوات التعاون القادمة بين مصر وشركة سيمنس الألمانية للطاقة، موكدا أن سيمنس والقاهرة يكتبون اليوم الفصل الجديد للتعاون بين البلدين، وأضاف كايسر خلال افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة: اختيار مصر لسيمنس يجعلنا نؤكد أنها يمكنها الاعتماد على سيمنس فى المستقبل، لافتاً إلى أن مركز سيمنس لخدمات وصيانة مهمات الكهرباء سيعود بالنفع على المصنعين فى مصر نظرا لأنه لا يخدم منتجات سيمنس فقط، لكنه يخدم كافة المنتجات المنافسة.

ورأى كايسر أن جميع مشروعات التى تقوم بها شركة سيمنس حاليا متعلقة بالمحطات الثلاثة ببنى سويف و البرلس و العاصمة الادارية الجديدة بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات العملاقة و التى تعتبر الاكبر والأحدث فى تاريخ الشركة.

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كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة قد افتتح صباح اليوم، مركز سيمنس لخدمات الطاقة والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، بحضور سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وجو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس العالمية، ورئيس المجلس الإشرافى لسيمنس للطاقة وكريم أمين الرئيس التنفيذى لقطاع التوليد بشركة سيمنس للطاقة. و عدد من قيادات وزارة الكهرباء.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية فى إنشاء أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء بالعالم بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات، وتقع المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، وتعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادل حراري إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.