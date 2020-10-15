شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم التوعية الصحية للأمراض المزمنة لأكثر من نصف مليون مواطن خلال سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم التوعية الصحية بمبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى" تحت شعار "100 مليون صحة" لـ 554 ألف و547 مواطنًا خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني عقدت 60 ألف و829 ندوة توعوية خلال سبتمبر الماضي، منها 46 ألف و135 ندوة توعوية وتثقيفية داخل المنشآت الطبية، و14 ألف و694 ندوة بالأماكن والمنشآت العامة مثل (النوادي، المنشآت الحكومية، البنوك، المصانع، مواقف المواصلات العامة، مراكز الشباب وغيرها)، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الحملات التوعوية للمبادرة الرئاسية.

وأضاف "مجاهد" أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها، لافتًا إلى أن المبادرة تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

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ومن جانبه أشار هشام بدوي، مدير الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي، إلى أن حملات التوعية التي يقوم بها المثقفين الصحيين تشمل تعريف المواطنين بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية للمواطنين بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، كما يتم تعريف المواطنين بأماكن تقديم خدمات المبادرة و مواعيد العمل والتي تستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأضاف "بدوي" أن دور المثقفين الصحيين لم يقتصر على تعريف المواطنين بخدمات المبادرة الرئاسية فحسب، ولكن امتد إلى تقديم العديد من الرسائل الصحية للمواطنين للوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة من خلال رفع الوعي بشأن أهمية الالتزام بتطبيق نمط حياة صحي، والمداومة على نظام الغذاء الصحي والنشاط البدني المنتظم والحفاظ على وزن الجسم الطبيعي، مؤكدًا أهمية الفحص والعلاج المنتظم للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

يذكر أنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية، بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.