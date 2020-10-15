شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الميكانيكا: رفع حالة الطوارئ بالمحطات استعدادا لموسم السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحطات على مستوى محافظات الجمهورية، استعدادا لموسم السيول، بالإضافة إلى مراكز الطوارئ وتحريكها الى النقاط الساخنة فى حالة الحاجة .

أضاف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المصلحة مسئولة عن أكثر من 850 محطة تسهم فى توفير إمدادات المياه لمحطات الشرب، بالإضافة الى احتياجات الزراعة والصناعة، حيث تعمل تلك المحطات على خفض منسوب مياه الصرف الزراعى، وتحسين التربة وزيادة الانتاجية للزراعة بالإضافة للتعامل مع التغيرات المناخية والأزمات.

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ووجه وزير الرى بسرعة إنهاء كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وكذلك التأكيد على جاهزية الجسور لمجابهة أية طارئ خاصة مناطق حادوس وبحر البقر والسجاعية ومصارف كفر الشيخ والمرور الدورى والمستمر على كافة المجارى المائية ومراجعة جميع الأعمال الصناعية من سحارات وبدالات وخلافه، المرور والمتابعة المستمرة لمنشئات الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

كما تم التوجيه بالتأكد من جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة الأمطار واية طوارئ تحدث بالمنطقة، وعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة فى ظل ارتفاع مناسيب المياه.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عقد اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات (الوجه البحرى – الوجه القبلي) وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وآليات التعامل مع موسم الفيضان والاستعدادات لموسم السيول والأمطار .