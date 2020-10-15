شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوافق على اتفاقية تعديل بين "المالية" وعدد من البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 445 لسنة ۲۰۲۰ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني (كابيتال ليمتد)، وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية "اتفاقية الشروط التجارية واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية" أبرمت بين ذات الأطراف بتاریخ ۲۰۲۰/۷/٢٠ وصدر بشأنها قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٣٠ لسنة ۲۰۲۰ الموقعة بتاريخ ۲۰۲۰/8/4.

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