شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستعد للعام الدراسى بوضع جداول الحضور والإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت المدارس للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق السبت المقبل 17 أكتوبر الجارى، بوضع جداول الحضور موزعة على عدد أيام الأسبوع، بحد أقصى يومين لكل صف دراسى و4 أيام بالنسبة للطلاب فى الصفوف الأولى والتى يصعب تطبيق التعلم عن بعد على هذه الصفوف.

وقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس والإدارات رفعت حالة الطوارئ استعدادا للعام الدراسى المقرر انطلاقه السبت المقبل، لأنه عام استثنائى بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحة أن المدارس تركز على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل وبحرفية حرصا وحفاظا على سلامة وصحة الطلاب.

وأوضحت: تم تخصيص غرف عزل فى المدارس وإعادة توزيع الطلاب على الفصول والمقاعد لحدوث تباعد بين الطلاب أثناء جلوسهم فى الفصول، إضافة إلى تعقيم الفصول وتوفير أدوات تعقيم وتطهير لاستخدامها بشكل مستمر أثناء بدء الدراسة، موضحة أن الدراسة انطلقت فى عدة مدارس دولية حكومية وخاصة وحتى الآن الأمور تسير بشكل طبيعى دون مشاكل مع المتابعة المستمرة مع وزارة الصحة.

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وأشارت المصادر، إلى أن المدارس جهزت الكتب سيتم تسليمها للطلاب مع بداية الدراسة، مع عدم ربط تسليمها للطلاب بالمصروفات الدراسية، لأن الوزارة منحت تسهيلات لأولياء الأمور لسداد المصروفات على أقساط ومن ثم الكتب تسلم دون النظر للمصروفات، كما أن المدارس أيضا من المقرر لها أن تتسلم أجهزة التابلت من مخازن الإدارات التعليمية لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوى مباشرة عقب دخولهم فى العام الدراسى الجديد، خاصة مع عدم وجود كتب دراسية حتى يستطيع الطلاب الاستفادة بالوقت منذ دخول العام الدراسى، لافتة إلى أن التابلت يتم استلامه بعد "اكتفته" والسماح له بدخول على منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى.

ولفتت المصادر إلى أن التجهيزات التى انتهت منها المدارس شملت تعليمات صارمة على ارتداء أعضاء هيئة التدريس الكمامات وعدم التزاحم من أولياء الأمور.