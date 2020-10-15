شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 335 شاباً وغلق 31 منشأة إداريا لمخالفة القانون بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 335 شاباً بينهم 8 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 951 شاباً.

وأوضحت منى الأطروشى مدير المديرية فى تقريرها الشهرى للوزير عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضى، أن المديرية قامت باستخراج 406 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن الخاصة بهم من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 209 منشأة، وإعادة التفتيش على 102 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضر، و 31 مذكرة غلق إدارى، فضلاً عن تلقي 39 شكوى، تم استيفاء 3 شكاوي منها، واتخاذ إجراء قانونى تجاه 7 أخرى، وتبقت 33 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 221 منشأة تفتيش دوري نهاى، وإعادة التفتيش على 54 منشأة، والقيام بـ 16 حملة نهارية تفتيش شامل، وتحرير 22 محضراً لمخالفة أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، وبحث 6 شكاوى فردية.

وأوضحت مدير المديرية أنه تم متابعة 375 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد.