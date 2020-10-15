شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مشددة ضد كورونا بكلية التربية جامعة حلوان بمناسبة العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت كلية التربية بجامعة حلوان برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيهاب حمزة، عميد الكلية خطة محكمة من الإجراءات الاحترازية المشددة قبل بدء العام الجامعى الجديد تنقسم إلى عدة محاور تتضمن التوعية والتجهيزات والأدوات، وخطط الطوارئ وذلك لضمان الحفاظ على سلامة طلاب الكلية بكل الشعب خلال العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المحور الأول يتضمن ( التوعية ) ويتم خلاله عقد لقاءات توعوية مع طلاب الفرق الأربعة من خلال الإعلان عن مجموعة من الندوات لأعضاء هيئة التدريس والطقم الإدارى والطلاب سواء باللقاءات المباشرة أو عن بعد حول كيفية تجنب الإصابة بالمرض من خلال الاهتمام بارتداء الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة وعدم استخدام أدوات غير والاستمرار فى غسل اليديين بالماء والصابون إن أمكن كل ساعة وكذلك إطلاق مجموعة من الشعارات والملصقات الإلكترونية على المنصات الخاصة بالطلبة الجدد وطلاب الفرق الأقدم وفقا للمواصفات المعتمدة من وزارة الصحة والمراكز المعترف بها.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يشمل المحور الثانى ( التجهيزات والأدوات ) ويتضمن قاعات التدريس بالمبني الأساسي للكلية تم فيها طباعة علامات مميزة لأماكن الجلوس للطلاب بحيث تتحد المسافة الآمنة بداخل المدرجات أو الفصول وكذا تعليق لوحات إرشادية لحث الطلاب على الالتزام بالتعليمات إلى جانب عمليات التعقيم المستمرة والتطهير اليومي بالمنظفات للقاعات والمكاتب قبل الجدول الدراسى وفى نهايته، واستخدام وحدات التطهير المتنقلة.

ويتضمن المحور الثالث ( خطط الطواري) ويقصد به الاجراءات التي سيتم اتخاذها إذا تم الاشتباه في حالة إصابة بداخل الكلية، حيث سيتم إبلاغ الامن والعيادة بالكلية والسيد وكيل الكلية فورا ، وتوعية الحالة المشتبهةفى اصابتها ودعمها معنويا ونفسيا حتى لاتشعر بالفزع، نقل الحالة بواسطة الأمن إلى غرفة العزل بالكلية، بدء تطبيق البرتوكولات الطبية الخاصة بالحالة، تعقيم المكان الذي اشتبه أن الطالب كان متواجدا فيه، إبلاغ الطلاب المخالطيين للحالة بضرورة بدء حجر صحي بالمنزل مع المتابعة مع رقم تلفون 105 ، هذا وتطبق نفس الاجراءات إذا تم الاشتباه في أي من السادة أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو من الطاقم الإدارى.

ويتم تنفيذ هذه الإجراءات تحت إشراف الدكتور محمد محمود عبد الرازق مدير وحدة إدارة الأزمات والطواريء بكلية التربية بالجامعة ، والدكتور ياسر عكاشة نائب مدير الوحدة.