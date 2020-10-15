شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد إبراهيم: تخريج 1501 من طلاب كلية الشرطة بنسبة نجاح 99.6 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إننا نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من نخبة من الرجال أحسن إعدادهم حتى باتت صلابتهم من صلابة وطن عريق، واستمدوا عزتهم من علو قدره ومكانته، تلبية نداء الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر الأبى.

وأضاف خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى، أن أكاديمية الشرطة أعدت برنامجا تثقيفيا استهدف كل طلاب الأكاديمية للتأكيد على الولاء للوطن والتحصين الفكرى من التطرف ومحذرا من الحروب غير النطمية وأدواتها وأساليب إسقاط من الداخل.

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة، أن التدريب المشترك بين طلاب الأكاديمية وطلاب الكلية الحربية منهج ثابت تؤكده ضرورة توحيد المفاهيم الأمنية بين جناحى الأمن في رصد المتغيرات الأمنية، ويشارك اليوم طلاب الكلية الحربية في حفل التخرج ليجسدوا سويا أرفى مفاهيم التعاون والصداقة.

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وتابع: "أكاديمية الشرطة منارة تعليمية في محيطها الإقليمي، حيث يتواجد 198 من فلسطين والصومال وتشاد، ويتواجد 19 طالبا من نظام العامين الدراسيين الدول الأفريقية من دول تشاد الكاميرون جيبوتى وافريقيا الوسطى جزر القمر.

وأوضح اللواء أحمد إبراهيم، أن الأكاديمية تحتفل اليوم بتخريج 1501 من طلاب كلية الشرطة بينهم 51 طلبا وافدا، بنسبة نجاح 99.6%، وتخريج 595 من طلاب خريجى كلية الحقوق بنسبة نجاح 100% من بينهم 133 طالبا حصلوا على الماجستير في القانون، وتخريج 197 من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح 100%.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.