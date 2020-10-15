شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. تفاصيل 8 ساعات تحقيقات مع الشاهد الوحيد بواقعة فتاة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حمدى مدير مجمع استهلاكى بمحيط مكان واقعة سحل وقتل فتاة بهدف سرقتها فى شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادى، والشاهد الوحيد فى الواقعة، تفاصيل تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة معه، والتى استغرقت قرابة الـ8 ساعات بهدف تحديد هوية المتهمين مرتكبى الواقعة وضبطهم وتسليمهم للعادلة.

وأضاف حمدى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه شاهد التفاصيل الكاملة للواقعة لافتا إلى أن المجمع المسئول عن إدارته يقع أمام شارع الحدائق المتقاطع مع شارع 87 تقاطع شارع 9 ثكنات المعادى، مشيرا إلى أن المجنى عليها كانت تسير فى شارع الحدائق فى طريقها لشارع 87، وشاهد ميكروباص يستقله 3 متهمين، ولاحظ سائق الميكروباص يقترب بجوار الفتاة التى كانت تحمل شنطة يدها وخطف المتهم الثالث - يجلس خلف السائق - الشنطة من يد المجنى عليها.

موقع حادث سحل فتاة المعادى المجنى عليها

واستكمل حمدى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه ذكر أمام جهات التحقيق "المجنى عليها تمسكت بشنطتها فى محاولة منها لمنعه من خطفها، لكن المتهم لم يستجب لمحاولتها وتمسك بالشنطة الأمر الذى أسفر عنه سحل الفتاة المجنى عليها 11 مترا من شارع الحدائق حتى شارع 87 وسقطت أمام الكشك الكائن أمامى".

وأضاف حمدى أن المجنى عليها أثناء تمسكها بالشنطة وسحلها اصطدمت رأسها بسيارة هيونداى حمراء كانت متوقفة بجانب طريق شارع الحدائق، لافتا إلى أن الاصطدام تسبب فى نزيف حاد من أذن المجنى عليها ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

من جانبه قال عمر محمد موظف بإحدى الشركات بمنطقة المعادى، فى تصريحات لليوم السابع، أنه شاهد واقعة قتل فتاة فى منطقة المعادى على يد مجهولين.

أثار حادث سحل فاتة المعادى

وأضاف محمد أن الواقعة حدثت فى شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادى، لافتا إلى أنه يعمل بإحدى الشركات بالقرب من مكان الحادث، وأضاف أنه سمع صوت صراخ فتاة تستنجد بالمارة، مشيرا إلى أنه شهد ميكروباص أبيض اللون به 3 شباب أحدهم يمسك شنطة الفتاة وهى متشبثة بها، وفور وصولى تمكنوا من الهرب وسرقوا الشنطة.

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وأضاف محمد أنه عندما اقترب من الفتاة وجدها تنزف بغزارة من منطقة الرقبة ووجها به جروح طفيفة، لافتا إلى أن الواقعة لا يوجد بها أى شبهة تحرش كما هو شائع بمواقع التواصل الاجتماعى لكنها واقعة سرقة.

فتاة المعادى المجنى عليها

كانت أجهزة الأمن فى القاهرة نجحت فى ضبط سائق السيارة المُستخدمة فى حادث سرقة وسحل "فتاة المعادى" بشارع 9 فى المعادى؛ وبتكثيف الجهود تم ضبط باقى الجناة.

وتلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من أهالى شارع 9 بالمعادى بالعثور على جثة فتاة فى العشرينيات من عمرها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

وكانت مصادر أمنية قد خصت ”الخليج 365” بصور وفيديوهات سحل فتاة فى ثكنات المعادى بهدف سرقتها.

وكشف تفريغ الكاميرات أنه أثناء سير المجني عليها بالشارع قام مجهولون في سيارة بمضايقتها ومحاولة سرقة حقيبة يدها فتمسكت بها، فاستمروا فى سحلها حتى سقطت على الأرض وفروا هاربين، وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.