شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أحمد إبراهيم يُهدي الرئيس درع أكاديمية الشرطة خلال تخرج دفعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، درع الأكاديمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة.
وشهدت أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدداً من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجيين.
وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
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