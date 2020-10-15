شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه التحية لأسر طلاب أكاديمية الشرطة فى حفل تخرج دفعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فور وصوله التحية لأسر طلاب دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعددًا من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالى الخريجين.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.