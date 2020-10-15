تعرف على لجنتك الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب بالرقم القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عبر موقعها الإلكترونى، طريقة الاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين فى الكشوف حتى يتمكن من التصويت فى انتخابات مجلس النواب.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الخطوات يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، التعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية. 1- الطريقة الأولى يمكن للناخب الدخول لموقع الهيئة واتباع خطوات سهلة وبسيطة للاستعلام عن لجنته والتى تتمثل فى: - الدخول على الرابط الإلكترونى الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg Advertisements - ادخل رقمك القومى المكون من 14 رقما فى المكان المخصص لذلك. - يظهر كل بيانات الناخب "مكان لجنتك الانتخابية والمحافظة التى تنتمى إليها والقسم التابع له والعنوان ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية وتاريخ التصويت والدائرة الفردية ودائرة القائمة". 2- الطريقة الثانية للاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال إرسال رسالة قصيرة من التليفون المحمول متضمنة الرقم القومى المكون من 14 رقما على الرقم 5151. 3- الطريقة الثالثة للاستعلام تتمثل فى الاتصال على الخط الساخن 141.

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