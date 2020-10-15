شكرا لقرائتكم خبر عن والد فتاة المعادى لـ"الخليج 365": شكرا للأمن وجهات التحقيق لسرعة ضبط الجناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد والد فتاة المعادى "مريم" الشكر للجهات الأمنية وجهات التحقيق، لسرعة استجابتهم للواقعة وضبط المتهمين فى القضية، كما وجهة والد الضحية الشكر لليوم السابع لاهتمامها بالقضية منذ بدايتها فى صباح أمس، قائلا: "أشكر الخليج 365 على الاهتمام والدقة فى نشر الأخبار، مما ساعد ذلك جهات التحقيق فى العثور على المتهمين فى وقت قياسى"، مضيفًا: "نحن الآن فى مرحلة الغسل، وسنتحرك بعدها مباشرة لمسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة". وطالب والد فتاة المعادى، الجميع الدعاء له في مصابه الأليم. Advertisements كانت مصادر أمنية خصت ”الخليج 365” بفيديوهات واقعة وفاة "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة، وهى الفيديوهات التى ساعدت ضباط مباحث القاهرة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم. وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية فى أحد شوارع المعادى، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو أخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم". ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المتهمين بقتل "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة وهما يستقلان سيارة ميكروباص بمنطقة المعادى. وتبلغ لقسم شرطة المعادى بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعى 86 والقناة بالمعادى، وتبين وجود جثة لسيدة تدعى مريم محمد على 24 سنه موظفة بالبنك الأهلى، ومقيمة بالمعادى مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموى من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والايدى، وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوى أدوات مكياج وحافظة جلديه بها أوارق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.

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