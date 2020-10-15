تعرف على قرار تخفيضات التذاكر لكبار السن بوسائل النقل العامة × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن قرار تخفيض التذاكر بوسائل النقل العامة وشروط الاستفادة بهذه الخدمة وكيفية الحصول عليها خلال التقرير التالى: 1ـ القرار يطبق على المترو والسكة الحديد والأتوبيسات العامة. 2ـ الاستفادة بالقرار بموجب بطاقة الرقم القومى. 3ـ على مستحقى الخدمة إظهار بطاقة الرقم القومى للصراف الموجود على شباك الحجز بمحطات المترو السكة الحديد للحصول على تذكرة مخفضة. 4ـ على مستحقى الخدمة إظهار بطاقة الرقم القومى للكمسرى بالأتوبيسات العامة للاستفادة بالتخفيض. 5ـ القرار يتيح استقلال القطارات العادية فقط وليس المكيفة. Advertisements 6ـ في السكة الحديد والمترو لابد أن يتوجه مستحق الخدمة لشباك الحجز للحصول على التذكرة المخفضة وليس استقلال القطار مباشرة. 7ـ هذا القرار يطبق على التذاكر والاشتراكات معا بالنسبة لمن فوق سن 60 و70 عاما. 8ـ التخفيض 50% لمن فوق سن الـ 60 عام و100% لمن فوق سن الـ 70 عاما. 9ـ القرار بدء تطبيقه فعليا من ظهر الأربعاء بدلا من اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 وفقما أعلنت وزارة النقل. 10ـ تأخير تطبيق القرار كان راجع لانتظار الحصول على موافقة وتصديق مجلس الوزراء على القرار حسبما أعلنت وزارة النقل.

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